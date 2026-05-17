Nuno Melo acabou por não derrotar nenhum rival.
Nuno Melo acabou por não derrotar nenhum rival.FOTO: Paulo Spranger
Política

Nuno Melo fica perto da unanimidade e avisa PSD que o CDS “quer ser maior no futuro”

Líder centrista foi reeleito com lista única, após moção de Nuno Correia da Silva obter apenas oito votos na noite anterior. E garantiu que o CDS “vai a jogo” na revisão constitucional.
Leonardo Ralha
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