Nuno Correia da Silva já foi presidente da Juventude Popular, deputado do CDS e vereador da Câmara de Lisboa.
Nuno Correia da Silva já foi presidente da Juventude Popular, deputado do CDS e vereador da Câmara de Lisboa.Paulo Spranger
Política

Nuno Correia da Silva ausente do encerramento do Congresso do CDS-PP

Ex-deputado que se apresentou como a alternativa à liderança de Nuno Melo viu a sua moção de estratégia global ter apenas oito votos ao final da noite de sábado e não voltou a Alcobaça neste domingo.
Leonardo Ralha
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O antigo deputado Nuno Correia da Silva, que se apresentou como a alternativa à reeleição de Nuno Melo na presidência do CDS-PP, não estará presente no encerramento do Congresso, marcado para o início da tarde deste domingo, em Alcobaça.

Depois de ter visto a sua moção de estratégia global obter apenas oito votos ao final da noite deste sábado, enquanto a apresentada pelo atual líder centrista e ministro da Defesa Nacional era aprovada por 97% dos congressistas, o também antigo presidente da Juventude Popular decidiu não regressar ao centro de congressos onde os centristas estão reunidos.

Nuno Correia da Silva tinha apresentado a sua candidatura à liderança do CDS-PP, apontando os riscos de diluição do partido na AD e a necessidade de os centristas se apresentarem a votos em listas próprias, na senda das críticas que constavam da moção da Juventude Popular, que acabou por não ser submetida a votos. Mas, em entrevista ao DN, disse que não pediria a Luís Montenegro que alterasse os governantes centristas caso viesse a ser o candidato mais votado no Congresso.

Entre os convidados presentes em Alcobaça estão o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, o vice-presidente do PSD, Alexandre Poço, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, e o antigo vice-presidente do CDS-PP e do Benfica, João Varandas Fernandes, em representação da Presidência da República.

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