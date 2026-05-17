Nuno Correia da Silva ausente do encerramento do Congresso do CDS-PP

O antigo deputado Nuno Correia da Silva, que se apresentou como a alternativa à reeleição de Nuno Melo na presidência do CDS-PP, não estará presente no encerramento do Congresso, marcado para o início da tarde deste domingo, em Alcobaça.Depois de ter visto a sua moção de estratégia global obter apenas oito votos ao final da noite deste sábado, enquanto a apresentada pelo atual líder centrista e ministro da Defesa Nacional era aprovada por 97% dos congressistas, o também antigo presidente da Juventude Popular decidiu não regressar ao centro de congressos onde os centristas estão reunidos. Nuno Correia da Silva tinha apresentado a sua candidatura à liderança do CDS-PP, apontando os riscos de diluição do partido na AD e a necessidade de os centristas se apresentarem a votos em listas próprias, na senda das críticas que constavam da moção da Juventude Popular, que acabou por não ser submetida a votos. Mas, em entrevista ao DN, disse que não pediria a Luís Montenegro que alterasse os governantes centristas caso viesse a ser o candidato mais votado no Congresso.Entre os convidados presentes em Alcobaça estão o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, o vice-presidente do PSD, Alexandre Poço, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, e o antigo vice-presidente do CDS-PP e do Benfica, João Varandas Fernandes, em representação da Presidência da República..CDS-PP: Ana Miguel Pedro e Catarina Araújo são as novas vice-presidentes de Nuno Melo.Nuno Correia da Silva: "Candidato-me a presidente do CDS. Não me candidato a ministro"