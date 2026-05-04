Nuno Correia da Silva já foi presidente da Juventude Popular, deputado do CDS e vereador da Câmara de Lisboa.
Nuno Correia da Silva já foi presidente da Juventude Popular, deputado do CDS e vereador da Câmara de Lisboa.Paulo Spranger
Política

Nuno Correia da Silva: "Candidato-me a presidente do CDS. Não me candidato a ministro"

Ex-deputado vai disputar liderança com Nuno Melo no Congresso de Alcobaça, que se realiza a 16 e 17 de maio. Mas se o vencer não vai pedir que saia de um Governo onde vê ministras "em contramão".
Leonardo Ralha
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