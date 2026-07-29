Novo sistema de ação social no ensino superior será aplicado de forma gradual

O novo sistema de ação social no ensino superior será aplicado gradualmente a partir do próximo ano letivo, mas as bolsas de incentivo de 1.075 euros para os alunos mais carenciados serão entregues já a partir de setembro.O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo gabinete do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), que explicou que o Governo “considerou não estarem reunidas as condições para a implementação integral do novo sistema de bolsas em 2026/2027”, tal como previamente definido.Isto porque o processo legislativo que define o novo modelo de ação social ficou concluído agora em julho, coincidindo com o início da 1.ª fase de apresentação da candidatura ao Concurso Nacional de Acesso de 2026.Por isso, o novo sistema de ação social será aplicado de forma faseada, estando garantida já para o ano letivo de 2026/2027 a atribuição das bolsas de incentivo de 1.075 euros para os estudantes beneficiários do 1.º escalão do abono de família.A bolsa de incentivo será atribuída de forma automática no primeiro ano de matrícula, mas nos anos seguintes fica dependente da obtenção de uma classificação final entre as 25% de classificações mais elevadas, segundo o novo diploma.O ministério recorda que se mantém a regra que estabelece que os estudantes bolseiros deslocados têm prioridade no acesso às residências académicas, uma ajuda financeira que se mantém mesmo que os estudantes optem por um alojamento privado.O ministério decidiu adiar para o ano letivo de 2027/2028 o cálculo da bolsa dos estudantes tendo em conta “o custo real de estudar numa determinada localidade” e o rendimento que pode ser disponibilizado pelo agregado familiar.Nessa altura, deverá arrancar a implementação integral do novo sistema de apoio aos estudantes, acrescenta o MECI em comunicado.O ministério explica que, para o sucesso do novo modelo é crucial uma "divulgação atempada" de informação relevante junto dos estudantes e das famílias, através de um simulador que permite estimar os apoios a que têm direito no momento de se candidatarem ao Ensino Superior.Por outro lado, o MECI considera ser fundamental que também as Instituições de Ensino Superior (IES) - que anualmente "analisam mais de cem mil candidaturas” - "conheçam e assimilem o novo Regulamento de Bolsas”.A implementação do novo sistema em 2027/2028 permitirá ainda a “realização de testes de ‘stress’ mais exaustivos aos sistemas de informação, a formação atempada dos técnicos de Ação Social das IES e a validação da aplicação do novo regime em tempo real e com base em dados reais”, acrescenta a tutela.O novo diploma prevê um aumento do valor pago às residências que recebem estudantes bolseiros: “Em termos de financiamento mensal por cama, as instituições poderão passar a receber 161€ por cama ocupada por bolseiro, em comparação com os atuais 134€, o que corresponde a um aumento de mais de 20% do valor por cama (+27 euros)”.Segundo estimativas do MECI, o valor global adicional para as IES poderá chegar aos 7 milhões de euros anuais, segundo esta mudança que entra em vigor já este ano letivo que começa em setembro.Os alunos bolseiros deslocados, que receberão o apoio de alojamento de 161€, têm prioridade na ocupação de camas nas residências académicas, podendo, no entanto, optar por alojamento privado.“Com o aumento do valor por cama e da liberdade de escolha dada ao estudante, pretende-se incentivar um novo modelo de gestão das residências académicas, focado na melhoria das condições de integração dos estudantes no ensino superior, condição essencial para o seu sucesso académico”, sublinha o MECI.As mudanças foram comunicadas ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), ao Conselho Coordenador do Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), à Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP), às Federações e Associações Académicas e aos Serviços de Ação Social das IES.Apesar de já terem sido ouvidos sobre a proposta, a tutela quer ouvir as mesmas entidades até ao final da semana sobre as implicações de implementar o modelo de forma gradual..Governo revê modelo de ação social para o Ensino Superior e cria bolsa de incentivo