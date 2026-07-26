Nota da Direção do DN sobre notícia publicada pelo Nascer do Sol

O semanário Nascer do Sol publicou este sábado uma notícia intitulada "Falso comunicado da PJ tentou ilibar Luís Neves". Nessa notícia, é feita referência a uma notícia do DN, do passado dia 17 de julho, onde alegadamente teria sido divulgada informação proveniente de um “comunicado falso” que alguém teria feito circular “nas redações” como sendo da Polícia Judiciária (PJ). A alegação é grave e torna necessário o seguinte esclarecimento: 1. A notícia do DN, intitulada “Luís Neves desagradado com comunicado da PJ. Ministro vai alegar que entrega do atrelado está documentada”, foi produzida com total cumprimento das regras deontológicas do jornalismo. O DN reportou exclusivamente informação apurada junto de fontes credíveis e verificadas, relativa à posição que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, pretende apresentar no chamado caso do atrelado.2. O DN não recebeu, não consultou e não teve conhecimento de qualquer “comunicado falso”. Perante a gravidade da alegação, o DN insta o Nascer do Sol a divulgar esse documento e a identificar publicamente quem o terá enviado, quem o terá recebido e que provas sustentam esta alegação, para não ser considerada mera especulação sem fundamento.3. Toda a cobertura do DN sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna está disponível nesta página, permitindo a qualquer leitor avaliar, de forma transparente, o nosso compromisso com a isenção, a independência e o rigor que devem nortear o trabalho dos jornalistas. O Diário de Notícias reitera o seu compromisso de procurar fazer jornalismo isento, rigoroso e responsável e rejeita categoricamente qualquer alegação que coloque em causa a integridade do seu trabalho..Luís Neves desagradado com comunicado da PJ. Ministro vai alegar que entrega do atrelado está documentada