José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, apresentou moção de estratégia.FOTO: JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Política

Norma anti-Chega deverá constar na revisão estatutária proposta por Carneiro no PS

Secretário-geral quer normas de conduta que impeçam acordos com Ventura e mais transparência no PS. Não aborda primárias, mas mantém-nas nos estatutos. Defende abertamente a regionalização.
Frederico Bártolo
Chega
estatutos
José Luís Carneiro
Regionalização
Partido Socialista
Congresso PS
eleições primárias do ps
edição impressa
diretas no PS
Revisão estatutária

