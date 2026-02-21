Mário Centeno é o destaque do Conselho Estratégico Socialista de sábado

Mário Centeno é, este sábado, figura notável no encontro do Conselho Estratégico do PS. Desta feita, a reunião, que será feita no Porto, das 15h00 às 17h30, tem como foco principal o desenvolvimento económico do país, primando pelo nome: “Que política industrial para Portugal?” Pelo que foi possível saber, Mário Centeno, antigo governador do Banco de Portugal, é um dos oradores principais e terá a seu cabo uma intervenção inicial focada nas contas públicas e macroeconomia. Centeno, recorde-se, era apontado como um possível candidato à liderança do PS após sair do Banco de Portugal. Dois meses antes, sensivelmente, tomou posse José Luís Carneiro, portanto não deixa de ter de ser analisado este encontro entre o secretário-geral e Centeno.Em julho, a dois meses de Centeno acabar funções no Banco de Portugal, Carneiro garantira que “o partido iria recebê-lo de braços abertos”, garantiu que não via no antigo ministro das Finanças de 2015 a 2020 uma “ameaça” e até criticou, publicamente, a decisão do Governo de não reconduzir o antigo ministro das Finanças no cargo, até pela experiência anterior a liderar o Eurogrupo. Recentemente, Centeno ficou fora da corrida à vice-presidência do Banco Central Europeu, o que fez com que entre os socialistas haja quem considere que o Governo não se empenhou o suficiente no apoio a esta candidatura.No Conselho Estratégico do PS estará ainda como orador António Cunha, da Universidade do Minho e antigo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, outra presença notada porque liderou a CCDR, mas foi preterido pelo PS que, ao lado do PSD, apoiaram o vencedor Álvaro Santos.Naturalmente, em foco estarão também a economia regional, os fundos de coesão territorial e apoios a pequenas e médias empresas, todos parâmetros a que José Luís Carneiro tem dado ênfase. O secretário-geral do PS começou uma volta pelo país para se encontrar com militantes, depois de ter formalizado a recandidatura à liderança do partido (vai a jogo em março, ainda sem oposição visível). Este sábadp estará no Porto e no dia 21, antes do Conselho Estratégico, irá à terra natal,em Baião. Carneiro passa o domingo em Bragança e a segunda-feira em Vila Real..Eurogrupo vota na segunda-feira candidatura de Centeno à vice-presidência do BCE.Governo retira Mário Centeno da corrida à vice-presidência do BCE.O economista croata que bateu Centeno e mais quatro na corrida a vice do BCE