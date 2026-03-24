Centenas de manifestantes concentraram-se junto à Assembleia da República na tarde de sábado.
Centenas de manifestantes concentraram-se junto à Assembleia da República na tarde de sábado.ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Política

Movimento pró-vida aponta dedo a Isabel Moreira e Joana Mortágua

Dirigente da entidade que organizou a Marcha pela Vida condena “tom de ódio” das deputadas. “Compreendam as consequências”, diz José Seabra Duque, sobre cocktail Molotov atirado a manifestantes.
Leonardo Ralha
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