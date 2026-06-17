Luís Montenegro disse que o PS é "o partido do contra" nas reformas em curso.
Luís Montenegro disse que o PS é "o partido do contra" nas reformas em curso.Leonardo Negrão
Política

Montenegro reserva prognósticos sobre Pacote Laboral para o final da votação

Debate quinzenal começou uma hora antes do habitual, devido à estreia de Portugal no Mundial, e teve muitas metáforas futebolísticas. Houve ataques ao PS e apelos ao Chega e IL para irem a jogo.
Leonardo Ralha
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