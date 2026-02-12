Maria Lúcia Amaral foi a segunda ministra da Administração Interna de Luís Montenegro.
Maria Lúcia Amaral foi a segunda ministra da Administração Interna de Luís Montenegro.FOTO: LEONARDO NEGRÃO
Política

Montenegro procura substituto de Maria Lúcia Amaral com perfil político e muito mais operacional

Primeiro-ministro espera resposta a um convite, enquanto lidera resposta ao mau tempo. Próximo titular do MAI será membro do núcleo duro do PSD ou alguém com experiência executiva nas áreas tuteladas.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Governo
Demissão
ministério da Administração Interna
Nomeação
Maria Lúcia Amaral
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt