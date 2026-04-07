Montenegro elogia intervenções de Seguro e espera ter desenho final do PTRR nas “próximas semanas”

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira, 7 de abril, “muito positivas” as intervenções do Presidente da República sobre o mau tempo, classificando-as como “um impulso construtivo” para uma maior rapidez nos apoios e assumindo que há uma diferença entre a expectativa e o resultado imediato.Com António José Seguro na primeira fila, Luís Montenegro discursou na cerimónia de assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a reconstrução da região centro do país e fundações, uma iniciativa integrada na agenda da Presidência aberta do chefe de Estado, que decorre até sexta-feira nas regiões mais afetadas pelo mau tempo de fevereiro.“Eu quero, nesta ocasião dizer, senhor Presidente, que temos registado como muito positivas as suas intervenções e interações com as pessoas, com as comunidades, as instituições, as autoridades locais, num impulso que é construtivo para que todos os órgãos da administração e todas as estruturas da nossa sociedade possam convergir para sermos mais rápidos a executar, a agir e a transformar em realidade aquilo que está muitas vezes nas nossas intenções, nas nossas intervenções e mesmo nos novos instrumentos jurídicos e institucionais”, afirmou.Da parte do Governo há esse empenhamento, disse o primeiro-ministro, agradecendo ainda a “cooperação inexcedível” do Presidente da República no tratamento mais célere dos procedimentos legislativos sobre o mau tempo.Explicando que para que as pessoas e as empresas possam aceder aos apoios há procedimentos que é preciso cumprir, Montenegro assegurou que está atento à diferença “entre a expectativa que se cria e o resultado que se opera” e que tudo está a ser feito para “reduzir essa diferença”.O primeiro-ministro disse também esperar ter “nas próximas semanas” o desenho final do PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, depois de mais 700 participações na consulta pública e contributos, entre outros, do Presidente da República."(…) o PTRR, que está numa fase de compilação, depois de termos recebido mais de 700 participações no período de consulta pública, que se seguiu à apresentação das linhas gerais, o que aconteceu em 20 de fevereiro, como se recordam. A nossa expectativa é que nas próximas semanas possamos ter o desenho final”, anunciou Luís Montenegro depois do seu discurso na cerimónia de assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a reconstrução da região centro do país e fundações, que decorreu em Tomar, sede da Presidência aberta de António José Seguro.Com o chefe de Estado na primeira fila, o primeiro-ministro adiantou que este desenho final vai resultar da análise dos vários contributos recebidos, entre os quais do “Presidentes da República, todos os órgãos de soberania, partidos políticos, associações cívicas, autarquias locais, cidadãos, academia”.“Depois de todo esse manancial de participação cívica ter sido reunido e analisado, depois do Governo também ter feito a sua avaliação e ter feito a sua interação, nomeadamente com as instituições europeias, com vista a poder salvaguardar uma parte do financiamento desse programa, tudo está a ser feito para, muito rapidamente, termos o desenho final deste programa de transformação, recuperação e resiliência”, adiantou..Seguro pede melhor planeamento e organização em país “muito bom” no improviso.Seguro apela aos portugueses que façam férias nas "bonitas paisagens do interior"