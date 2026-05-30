Montenegro diz que PSD é "imperturbável face a ruídos menores" e desvaloriza ausência de Passos: "Vou ter menos um voto, mas é a vida"

O primeiro-ministro afirmou este sábado, 30 de maio, que o PSD está "muitíssimo bem e recomenda-se", e que está "mobilizado, focado naquilo que é mais importante: servir as pessoas, a comunidade" e "transformar o país". Declarações proferidas depois de votar nas eleições diretas do partido, em Espinho, onde reside, nas quais é o único candidato. Luís Montenegro destacou a vitalidade do PSD ao afirmar que o partido é "imperturbável face a ruídos menores", depois de ser questionado sobre Passos Coelho, antigo primeiro-ministro social-democrata que tem lançado várias críticas à governação, tendo informado que não iria votar nestas eleições diretas do partido. "Vou ter menos um voto, mas é a vida", desvalorizou o atual líder do PSD. O recandidato à liderança do partido manifestou-se confiante nas eleições, mas disse preferir aguardar a "pronúncia soberana" dos militantes, realçando que o PSD é "o maior partido português", que detém "a maior representatividade ao nível do poder regional, local e nacional". E isso deve-se a um "percurso de sucesso", mas também de "grande responsabilidade", defendeu."Aquilo que eu espero é que todos saibam assumir e estar à altura desta responsabilidade: de transformar o país, de aproveitarmos o grande potencial que a sociedade portuguesa tem, que os portugueses têm", considerou. Reconheceu que, enquanto presidente do PSD, está "muito orgulhoso" por liderar o "Governo mais reformista dos últimos 30 anos em Portugal", sem esconder que pretende alcançar a maioria absoluta parlamentar.Nas eleições diretas do PSD, que decorrem até às 19h00, serão também eleitos os delegados ao Congresso Nacional do partido, agendado para 20 e 21 de junho em Anadia, Aveiro..Pedro Passos Coelho critica políticos postiços que são como “prostitutos sem caráter”