Montenegro diz que é preciso garantir que escutas são feitas dentro da legalidade

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse este domingo, 23 de novembro, que é preciso garantir que as escutas em Portugal “são feitas dentro da legalidade” e que “isto é válido para todos os portugueses, sejam ou não primeiros-ministros”.Contudo, Luís Montenegro alertou que, no caso de escutas a um primeiro-ministro, “acresce a tudo isto a circunstância” de este “tratar de assuntos de Estado”, numa reação ao facto de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter reconhecido esta sexta-feira, depois de notícia avançada pelo DN, que foram identificadas escutas em que o ex-primeiro-ministro António Costa era interveniente e que não foram comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça “por razões técnicas diversas”..O DCIAP e as escutas com António Costa. Os factos e as dúvidas por esclarecer. “E, portanto, para além de ter também conversas privadas, para além também de ser comprimido na sua liberdade, se estiver a ser escutado, para além de poder ter os seus segredos, tem também o segredo do Estado que partilha em virtude da função que desempenha. E, portanto, temos de ter ainda de forma reforçada mais a convicção de que a legalidade é assegurada”, afirmou em Luanda, no âmbito de uma visita a Angola, antes do início da Cimeira União Europeia-União Africana..Operação Influencer: José Luís Carneiro exige “cabais esclarecimentos” do PGR sobre escutas de Costa.Operação Influencer: Marcelo diz que escutas não validadas com Costa devem ser “lição” para o futuro