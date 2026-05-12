Primeiro-ministro espera conseguir no Parlamento o que não foi possível na Concertação Social.
Primeiro-ministro espera conseguir no Parlamento o que não foi possível na Concertação Social.Reinaldo Rodrigues
Política

Montenegro ainda procura quem possa aprovar o Pacote Laboral

Alterações que não convenceram parceiros sociais podem ir a Conselho de Ministros nesta semana. Segue-se a difícil aprovação parlamentar, com André Ventura a querer misturar esse tema com outros.
Leonardo Ralha
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