Ministro da Educação garante que segunda fase das provas vai "correr bem" após maratona de correções

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu esta noite que a primeira fase de exames nacionais enfrentou sérios problemas logísticos, mas assegurou que as falhas já estão identificadas para garantir que a segunda fase decorra sem sobressaltos. Em entrevista à SIC Notícias, o governante prometeu que o processo vai "correr bem" na próxima etapa, após uma madrugada de esforço excecional por parte dos docentes e os atrasos que ocorreram esta sexta-feira na divulgação dos resultados."Houve muita coisa que não correu bem", reconheceu o ministro, apontando diretamente para uma falha no software relacionada com a leitura dos QR Codes. De forma a mitigar o impacto deste erro técnico, muitos professores de Português responderam a um apelo do Ministério e estiveram a corrigir provas durante a madrugada desta sexta-feira. Segundo Fernando Alexandre, o processo de avaliação desta disciplina só ficou totalmente concluído esta sexta-feira, por volta das 10h00.Para evitar a repetição destes constrangimentos, o Ministério da Educação disse que avançar com uma auditoria detalhada para detetar todas as anomalias do sistema. O ministro sublinhou que grande parte dos problemas já foi identificada e que os processos de correção já foram implementados e como garantiu uma total normalidade para a segunda fase das provas.Quanto aos atrasos nos exames desta primeira fase, o governante afirmou que houve "várias razões" para que acontecessem, e remeteu as conclusões para a auditoria que será realizada. Mas apontou o dedo às próprias escolas por atrasos na entrega dos exames.“Há provas que chegaram ao EduQA na última semana, que não forem entregues na altura pelas escolas. É uma situação que tem de ser avaliada com muito cuidado", disse Fernando Alexandre. "E penso que essas provas não têm condições (porque está em questão a integridade da prova) para terem uma nota agora”, afirmou o ministro, que assumiu que centenas de provas não terão nota -- irá surgir a indicação “suspenso” no espaço da avaliação..Ministro diz que escolas têm a obrigação de fazer chegar as notas dos exames aos alunos ainda esta sexta-feira