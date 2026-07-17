Fernando Alexandre, ministro da Educação
Fernando Alexandre, ministro da EducaçãoFOTO: TIAGO PETINGA/LUSA
Política

Ministro da Educação garante que segunda fase das provas vai "correr bem" após maratona de correções

Auditoria em marcha para corrigir falhas de software que obrigaram professores de Português a trabalhar pela noite dentro.
Ricardo Simões Ferreira
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O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu esta noite que a primeira fase de exames nacionais enfrentou sérios problemas logísticos, mas assegurou que as falhas já estão identificadas para garantir que a segunda fase decorra sem sobressaltos.

Em entrevista à SIC Notícias, o governante prometeu que o processo vai "correr bem" na próxima etapa, após uma madrugada de esforço excecional por parte dos docentes e os atrasos que ocorreram esta sexta-feira na divulgação dos resultados.

"Houve muita coisa que não correu bem", reconheceu o ministro, apontando diretamente para uma falha no software relacionada com a leitura dos QR Codes.

De forma a mitigar o impacto deste erro técnico, muitos professores de Português responderam a um apelo do Ministério e estiveram a corrigir provas durante a madrugada desta sexta-feira. Segundo Fernando Alexandre, o processo de avaliação desta disciplina só ficou totalmente concluído esta sexta-feira, por volta das 10h00.

Para evitar a repetição destes constrangimentos, o Ministério da Educação disse que avançar com uma auditoria detalhada para detetar todas as anomalias do sistema. O ministro sublinhou que grande parte dos problemas já foi identificada e que os processos de correção já foram implementados e como garantiu uma total normalidade para a segunda fase das provas.

Quanto aos atrasos nos exames desta primeira fase, o governante afirmou que houve "várias razões" para que acontecessem, e remeteu as conclusões para a auditoria que será realizada. Mas apontou o dedo às próprias escolas por atrasos na entrega dos exames.

“Há provas que chegaram ao EduQA na última semana, que não forem entregues na altura pelas escolas. É uma situação que tem de ser avaliada com muito cuidado", disse Fernando Alexandre. "E penso que essas provas não têm condições (porque está em questão a integridade da prova) para terem uma nota agora”, afirmou o ministro, que assumiu que centenas de provas não terão nota -- irá surgir a indicação “suspenso” no espaço da avaliação.

Fernando Alexandre, ministro da Educação
Ministro diz que escolas têm a obrigação de fazer chegar as notas dos exames aos alunos ainda esta sexta-feira
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