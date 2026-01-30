Militante anti-aborto lança manifesto com apelo a católicos para não votar em candidatos socialistas

Um manifesto promovido por um militante anti-aborto sobre o voto dos católicos portugueses na segunda volta das eleições presidenciais defende que "um católico não pode votar ou apoiar candidatos que sejam socialistas, atentem contra a vida e não defendam a família". Partilhado online, no site Católicos pela Verdade, o texto foi asssinado até ao início da tarde desta sexta-feira por 570 pessoas, incluindo figuras do Chega, como o deputado Bernardo Pessanha, o vereador da Câmara de Lisboa, Bruno Mascarenhas, e o vereador da Câmara de Odemira, Manuel Matias, que é pai da deputada Rita Matias e foi presidente do Partido Cidadania e Democracia-Cristã (PPV-CDC).Também subscrito pelo médico conservador Manuel Pinto Coelho, pelo antigo deputado do CDS, Miguel Arrobas da Silva, e outros antigos dirigentes centristas, como Abel Matos Santos e Gagliardini Graça, o "manifesto católico sobre o voto à luz da Doutrina da Igreja" inclui o compromisso de que os subscritores se comprometem a não "apoiar projetos políticos, ideologias ou programas que promovam ou legitimem males" como o aborto, a eutanásia, o socialismo, o comunismo e o nazismo.Apesar de garantir que o Católicos pela Verdade "não constitui apoio a qualquer candidato, nem é uma resposta a outro manifesto, carta aberta ou petição" - nomeadamente o Católicos por Seguro, onde se defende que votar no antigo secretário-geral do PS "é escolher um Presidente comprometido com o bem comum, com a justiça e com a paz" -, o promotor da iniciativa, Nuno Miranda, um engenheiro informático que trabalha regularmente com movimentos pró-vida internacionais, admite que "só há dois candidatos na segunda volta e um deles sabe-se que pertence ao PS"."O que eu digo às pessoas é que devem votar no mal menor", defende Nuno Miranda, em declarações ao DN, acrescentando que os católicos portugueses "têm de pensar que não há nenhum candidato perfeito" na segunda volta das eleições presidenciais, embora considere que Ventura está "um bocado mais de acordo com as leis da Igreja"..André Ventura diz que "falta de ideias" de António José Seguro no debate lhe causou um momento "What the f...".Presidenciais: Gouveia e Melo anuncia que vai votar “útil” em Seguro