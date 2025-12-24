Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

Mensagem de Natal. Jorge Pinto defende "um Portugal para todos"

Mensagem está nas redes sociais do candidato, apoiado pelo Livre.
Amanda Lima
"Um Portugal para todos". Este é o desejo de Jorge Pinto, candidato presidencial apoiado pelo Livre. Em mensagem de Natal partilhada nas redes sociais, Jorge Pinto começa por contar que, quando estava emigrado, a quadra era a época em que estava com a família e amigos.

"O Natal para mim é uma data muito importante, até porque nos anos em que eu vivi no estrangeiro, era o único momento do ano em que eu conseguia estar com toda a minha família e também com todos os meus amigos que, como eu, viviam no estrangeiro", conta na mensagem.

O candidato relata sobre uma tradição que começou com os amigos em 2011 e mantida até hoje. "Em 2011, começámos uma tradição que ainda hoje mantemos, que é no dia 24, à tarde, juntarmos-nos todos naquilo que chamamos de presuntaina. No fundo, um pequeno encontro entre nós, em que cada um traz de comer, traz de beber, e é um aquecimento para a ceia de Natal".

Jorge Pinto também referiu que o momento da ceia poderá ser de discussões, mas com paz no dia a seguir. "Muitos de nós estaremos à mesa com familiares, com amigos, e iremos certamente discutir Portugal. O Portugal que temos e o Portugal que queremos. Iremos discutir seriamente, se calhar até passar de limites, mas uma coisa é certa, amanhã faremos as pazes".

E assume um "tradicionalista" sobre o Natal. "Um Portugal que sabe discutir, mas que não se esquece o essencial. Somos amigos, somos familiares, somos membros da mesma comunidade. E embora eu seja muito progressista politicamente, no que diz respeito ao Natal, sou um tradicionalista".

Jorge Pinto relatou algumas destas tradições. "Em minha casa, a árvore e as decorações instalam-se sempre no dia 1 de dezembro, e retiram-se sempre no dia de Reis. Gosto de dar prendas, gosto de receber prendas, e também à mesa sou muito tradicional. Sempre bacalhau cozido no dia 24, no dia 25, por norma é carne, eu como não como, substituo, e dia 26, aquilo a que chamamos roupa velha".

Apesar de ser o mais jovem candidato, afirma que o objetivo é construir "um Portugal de todos. "E sim, sou daqueles que adoram bolo Rei. Portanto, apesar de ser o mais jovem dos candidatos, talvez no Palácio sejam os mais velhos. Neste Natal, só é vamos construir um Portugal de todos. Um Portugal que não é apenas branco, mas é todas as cores. Um Portugal da diversidade, da pluralidade, um Portugal dos sotaques, um Portugal diverso, no qual vale a pena viver. A todos vós, Feliz Natal!"

