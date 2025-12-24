Mensagem de Natal. Jorge Pinto defende "um Portugal para todos"

"Um Portugal para todos". Este é o desejo de Jorge Pinto, candidato presidencial apoiado pelo Livre. Em mensagem de Natal partilhada nas redes sociais, Jorge Pinto começa por contar que, quando estava emigrado, a quadra era a época em que estava com a família e amigos."O Natal para mim é uma data muito importante, até porque nos anos em que eu vivi no estrangeiro, era o único momento do ano em que eu conseguia estar com toda a minha família e também com todos os meus amigos que, como eu, viviam no estrangeiro", conta na mensagem.O candidato relata sobre uma tradição que começou com os amigos em 2011 e mantida até hoje. "Em 2011, começámos uma tradição que ainda hoje mantemos, que é no dia 24, à tarde, juntarmos-nos todos naquilo que chamamos de presuntaina. No fundo, um pequeno encontro entre nós, em que cada um traz de comer, traz de beber, e é um aquecimento para a ceia de Natal".Jorge Pinto também referiu que o momento da ceia poderá ser de discussões, mas com paz no dia a seguir. "Muitos de nós estaremos à mesa com familiares, com amigos, e iremos certamente discutir Portugal. O Portugal que temos e o Portugal que queremos. Iremos discutir seriamente, se calhar até passar de limites, mas uma coisa é certa, amanhã faremos as pazes".E assume um "tradicionalista" sobre o Natal. "Um Portugal que sabe discutir, mas que não se esquece o essencial. Somos amigos, somos familiares, somos membros da mesma comunidade. E embora eu seja muito progressista politicamente, no que diz respeito ao Natal, sou um tradicionalista".Jorge Pinto relatou algumas destas tradições. "Em minha casa, a árvore e as decorações instalam-se sempre no dia 1 de dezembro, e retiram-se sempre no dia de Reis. Gosto de dar prendas, gosto de receber prendas, e também à mesa sou muito tradicional. Sempre bacalhau cozido no dia 24, no dia 25, por norma é carne, eu como não como, substituo, e dia 26, aquilo a que chamamos roupa velha".Apesar de ser o mais jovem candidato, afirma que o objetivo é construir "um Portugal de todos. "E sim, sou daqueles que adoram bolo Rei. Portanto, apesar de ser o mais jovem dos candidatos, talvez no Palácio sejam os mais velhos. Neste Natal, só é vamos construir um Portugal de todos. Um Portugal que não é apenas branco, mas é todas as cores. Um Portugal da diversidade, da pluralidade, um Portugal dos sotaques, um Portugal diverso, no qual vale a pena viver. A todos vós, Feliz Natal!"amanda.lima@dn.pt.Mensagem de Natal. André Ventura celebra "a base dos nossos valores, da nossa cultura enquanto país"\n.Mensagem de Natal. Gouveia e Melo lembra vítimas de violência doméstica e que país precisa "de um rumo claro"