Marcelo Rebelo de Sousa despede-se dos discursos de Ano Novo. As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro. FOTO: REINALDO RODRIGUES
Política

Mensagem de Ano Novo. Em “tom pedagógico”, Marcelo deverá atacar “guinadas radicais dos últimos anos”

Marcelo Rebelo de Sousa faz esta quinta-feira o último discurso de Ano Novo como Presidente da República. Ao DN, os politólogos Paula do Espírito Santo e Riccardo Marchi analisaram as preocupações do chefe de Estado em dois mandatos, que estarão na sua mensagem.
