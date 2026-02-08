A maior participação no período da manhã poderá estar associada ao bom tempo que se fez sentir nesse período.
Mau tempo não afasta eleitores das urnas. Participação até às 12h foi maior do que na primeira volta

A maior participação no período da manhã poderá estar associada ao bom tempo que se fez sentir nesse período, o que terá motivado os eleitores a sairem de casa.
Um dos receios desta segunda volta era que a participação do eleitorado fosse prejudicada pelo mau tempo dos últimos dias. No entanto, até ao meio dia, a participação dos eleitores na urnas foi de 22,35%. O número representa 1,17 pontos percentuais acima do que aconteceu na primeira volta das eleições.

Naquele dia 18 de janeiro, à mesma hora, a afluência era de 21,18%. A maior participação no período da manhã poderá estar associada ao bom tempo que se fez sentir nesse período, o que terá motivado os eleitores a sairem de casa.

Em Lisboa, após o sol pela manhã, o céu voltou a ficar nublado esta tarde, com descida da temperatura. Apesar da afluência às urnas, os jornalistas do DN apuraram em vários pontos do país que a votação decorre sem filas.

Os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna revelam ainda que a 18 de janeiro a abstenção atingiu os 47,6%. Já nas eleições presidenciais de 2021, em plena pandemia, a afluência às urnas às 12:00 situou-se nos 17,07%, quando em 2016 era de 15,82%.

Lembre-se que no passado domingo 300 mil eleitores estavam inscritos para votar de forma antecipada. Com o adiamento do voto em alguns concelhos afetados pelas chuvas, serão, no total, três domingos de votação pelo país.

Marcelo vota pela última vez como Presidente e antecipa mandato difícil para o seu sucessor
Acompanhe aqui os vídeos deste domingo eleitoral
