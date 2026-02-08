Mau tempo não afasta eleitores das urnas. Participação até às 12h foi maior do que na primeira volta

Um dos receios desta segunda volta era que a participação do eleitorado fosse prejudicada pelo mau tempo dos últimos dias. No entanto, até ao meio dia, a participação dos eleitores na urnas foi de 22,35%. O número representa 1,17 pontos percentuais acima do que aconteceu na primeira volta das eleições.Naquele dia 18 de janeiro, à mesma hora, a afluência era de 21,18%. A maior participação no período da manhã poderá estar associada ao bom tempo que se fez sentir nesse período, o que terá motivado os eleitores a sairem de casa. Em Lisboa, após o sol pela manhã, o céu voltou a ficar nublado esta tarde, com descida da temperatura. Apesar da afluência às urnas, os jornalistas do DN apuraram em vários pontos do país que a votação decorre sem filas. Os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna revelam ainda que a 18 de janeiro a abstenção atingiu os 47,6%. Já nas eleições presidenciais de 2021, em plena pandemia, a afluência às urnas às 12:00 situou-se nos 17,07%, quando em 2016 era de 15,82%.Lembre-se que no passado domingo 300 mil eleitores estavam inscritos para votar de forma antecipada. Com o adiamento do voto em alguns concelhos afetados pelas chuvas, serão, no total, três domingos de votação pelo país. .Marcelo vota pela última vez como Presidente e antecipa mandato difícil para o seu sucessor.Acompanhe aqui os vídeos deste domingo eleitoral