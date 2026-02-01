Presidenciais: Mais de 300 mil inscritos para voto antecipado este domingo, com seis alterações de local

Estão inscritos 308.501 eleitores para voto antecipado em mobilidade na segunda volta das eleições presidenciais que se realiza este domingo, dia 1 de fevereiro, segundo dados da Secretaria-Geral da Administração Interna, avançados pela agência Lusa. São cerca de mais 90 mil eleitores do que na primeira volta que se realizou no dia 18 de janeiro. Nesta segunda volta das Presidenciais estão na corrida António José Seguro e André Ventura. As urnas abriram às oito da manhã e encerram às 19 horas. Lisboa é o distrito com maior número de inscritos (89.689), seguido do Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).Na sequência da depressão Kristin, foram alterados seis locais de voto em cinco distritos, Braga, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro, a pedido das câmaras municipais, de acordo com informação disponibilizada no Portal do Eleitor. Estes são os novos locais de votoDistrito de BragaMunicípio de Vieira do MinhoSede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho (Antiga Casa do Povo), Av. Barjona de Freitas, nº 40 r/c, 4850-521 Vieira do MinhoDistrito de LeiriaMunicípio de AlvaiázereQuartel dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere: Rua Comandante António Gonçalves, n.º 44, 3250-163 AlvaiázereMunicípio de LeiriaEscola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, R. Dr. Afonso Lopes Vieira, 2400-082 LeiriaDistrito de LisboaMunicípio de Torres-VedrasEdifício da Câmara Municipal de Torres Vedras, Avenida 5 de Outubro, 2560-270 Torres Vedras Distrito de SetúbalMunicípio de Alcácere Sede da Junta de Freguesia de Alcácer do Sal (Santiago), Rua Dr. Acácio Abreu Faria, nº.10, 7580-153 Alcácer do Sal Distrito de FaroMunicípio de SilvesEdifício das Piscinas Municipais de Silves, Parque Ribeirinho, Silves.Presidenciais: Local de voto antecipado alterado em seis municípios por causa da tempestade