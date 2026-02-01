Votação na Cidade Universitária, em Lisboa.
Votação na Cidade Universitária, em Lisboa. Foto: Leonardo Negrão
Política

Presidenciais: Mais de 300 mil inscritos para voto antecipado este domingo, com seis alterações de local

Inscritos para voto antecipado votam este domingo, 1 de fevereiro, para a segunda volta das Presidenciais. Depressão Kristin levou à alteração de seis locais de voto em cinco distritos. Veja quais.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

Estão inscritos 308.501 eleitores para voto antecipado em mobilidade na segunda volta das eleições presidenciais que se realiza este domingo, dia 1 de fevereiro, segundo dados da Secretaria-Geral da Administração Interna, avançados pela agência Lusa. São cerca de mais 90 mil eleitores do que na primeira volta que se realizou no dia 18 de janeiro.

Nesta segunda volta das Presidenciais estão na corrida António José Seguro e André Ventura. As urnas abriram às oito da manhã e encerram às 19 horas.

Lisboa é o distrito com maior número de inscritos (89.689), seguido do Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).

Na sequência da depressão Kristin, foram alterados seis locais de voto em cinco distritos, Braga, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro, a pedido das câmaras municipais, de acordo com informação disponibilizada no Portal do Eleitor.

Estes são os novos locais de voto

Distrito de Braga

Município de Vieira do Minho

Sede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho (Antiga Casa do Povo), Av. Barjona de Freitas, nº 40 r/c, 4850-521 Vieira do Minho

Distrito de Leiria

Município de Alvaiázere

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere: Rua Comandante António Gonçalves, n.º 44, 3250-163 Alvaiázere

Município de Leiria

Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, R. Dr. Afonso Lopes Vieira, 2400-082 Leiria

Distrito de Lisboa

Município de Torres-Vedras

Edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras, Avenida 5 de Outubro, 2560-270 Torres Vedras             

Distrito de Setúbal

Município de Alcácere

Sede da Junta de Freguesia de Alcácer do Sal (Santiago), Rua Dr. Acácio Abreu Faria, nº.10, 7580-153 Alcácer do Sal 

Distrito de Faro

Município de Silves

Edifício das Piscinas Municipais de Silves, Parque Ribeirinho, Silves

Votação na Cidade Universitária, em Lisboa.
Presidenciais: Local de voto antecipado alterado em seis municípios por causa da tempestade
André Ventura
António José Seguro
Presidenciais 2026
depressão Kristin
Voto antecipado e em mobilidade

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt