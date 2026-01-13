Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marques Mendes foi a Fátima apelar à conversão de quem quer votar em Cotrim
Foto: Leonardo Negrão
Política

Marques Mendes foi a Fátima apelar à conversão de quem quer votar em Cotrim

Num dia dedicado aos “desiludidos” com o que disse ser a colagem da “candidatura da Iniciativa Liberal” ao Chega, antigo líder social-democrata apresentou-se como único defensor da estabilidade.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
PSD
Marques Mendes
Campanha
edição impressa
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt