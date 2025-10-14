Marques Mendes anuncia Rui Moreira como mandatário nacional

O candidato presidencial Luís Marques Mendes anunciou esta terça-feira, 14 de outubro, que o mandatário nacional da sua candidatura a Belém será Rui Moreira, presidente da autarquia do Porto em final de mandato. “É fácil explicar esta minha escolha. O doutor Rui Moreira é uma personalidade independente, sem partido. Desta maneira, vai contribuir decisivamente para que a minha candidatura seja ainda mais alargada, mais abrangente e mais agregadora”, sustentou Luís Marques Mendes.O candidato social-democrata falava aos jornalistas à margem de uma visita ao agrupamento de escolas Ferreira de Castro na freguesia de Algueirão-Mem Martins, explicando que decidiu fazer este anúncio após as eleições autárquicas de domingo..Presidenciais: Rui Moreira diz que só Marques Mendes poderá ter o seu apoio