Marques Mendes, candidato à Presidência da República
Política

Marques Mendes anuncia Rui Moreira como mandatário nacional

"Vai contribuir decisivamente para que a minha candidatura seja ainda mais alargada, mais abrangente e mais agregadora", considerou o candidato à presidência.
O candidato presidencial Luís Marques Mendes anunciou esta terça-feira, 14 de outubro, que o mandatário nacional da sua candidatura a Belém será Rui Moreira, presidente da autarquia do Porto em final de mandato. 

“É fácil explicar esta minha escolha. O doutor Rui Moreira é uma personalidade independente, sem partido. Desta maneira, vai contribuir decisivamente para que a minha candidatura seja ainda mais alargada, mais abrangente e mais agregadora”, sustentou Luís Marques Mendes.

O candidato social-democrata falava aos jornalistas à margem de uma visita ao agrupamento de escolas Ferreira de Castro na freguesia de Algueirão-Mem Martins, explicando que decidiu fazer este anúncio após as eleições autárquicas de domingo.

