Mariana Vieira da Silva foi cabeça de lista do PS às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Lisboa.
Mariana Vieira da Silva foi cabeça de lista do PS às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Lisboa. Rita Chantre/Global Imagens
Política

Mariana Vieira da Silva é trunfo para José Luís Carneiro

A escolha para representar o PS num projeto lançado por um Presidente da República a quem não endossou apoio dá-se por confiança plena na deputada, presente na Comissão de Saúde no Parlamento.
Frederico Bártolo
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