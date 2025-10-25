Mariana Mortágua não se recandidata à coordenação do Bloco de Esquerda

A coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou que não se recandida a um novo mandato. Numa mensagem enviada aos militantes e à qual o DN teve acesso, Mortágua justificou a decisão com o facto de não ter cumprido o objetivo traçado."Comunico-vos que decidi não me candidatar a um novo mandato de coordenadora do Bloco de Esquerda. Tomo esta decisão com a tranquilidade que me deu o constante apoio de todos os meus camaradas ao longo de todo este tempo", escreveu Marina Mortágua, lembrando que quando assumiu esse desafio há dois anos e meio o fez sabendo das "difíceis condições políticas" da esquerda e do Bloco de Esquerda, "Depois do colapso da maioria absoluta do PS e com o reforço da direita e da extrema-direita era preciso encontrar outros caminhos", recorda."Considero que esse objetivo não foi cumprido. Não apenas porque continuou a redução do espaço eleitoral do Bloco, mas também porque a renovação que então fizemos não se revelou suficiente para relançar a nossa intervenção social", justifica."Faço-o por acreditar que o Bloco beneficiará de ter, na coordenação e no parlamento, pessoas com melhores condições do que aquelas que hoje tenho para dar voz ao partido", acrescenta."Nestes dois anos e meio, a precipitação de sucessivas campanhas eleitorais tirou espaço e tempo à nossa reflexão interna e prejudicou uma transformação efetiva do funcionamento do Bloco. A direção por mim encabeçada foi incapaz de inverter a excessiva centralização da estrutura do Bloco e gerar um novo impulso político e eleitoral", assume, referindo-se ainda às "empenhadas campanhas de ódio" dos adversários. "Mas o certo é que não conseguimos neutralizá-las", diz.Mariana Mortágua afirma que caberá a cada uma das moções presentes à próxima Convenção apresentar as suas alternativas de direção e alerta que "a esquerda em geral – e o Bloco em particular – atravessa um período difícil e não é só no nosso país".Nesta carta enviada aos militantes na véspera da reunião da Mesa Nacional, que se realiza este domingo, Mortágua defende que "o Bloco tem a história, as ideias, a coerência e a militância" para enfrentar estes tempos e "para surpreender mais uma vez quem se assanha" para atacar a esquerda. Não temos medo e venceremos os novos fascistas e toda a opressão com a força da ideia socialista", diz, garantindo que será parte desse caminho e que o partido pode continuar a contra com ela..Bloco defende-se de crítica nas coligações: “Melhorámos a representação que podíamos ter”