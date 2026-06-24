Marco Almeida substitui vice-presidente da Câmara de Sintra

O presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, decidiu substituir a até agora vice-presidente da autarquia, Andreia Bernardo, pelo também vereador Francisco Duarte, igualmente social-democrata. A decisão consta de um despacho datado desta terça-feira, 23 de junho, e com efeitos imediatos, embora essa designação seja feita apenas pelo período de seis meses.No despacho, Marco Almeida justifica a retirada da vice-presidência da Câmara de Sintra, Andreia Bernardo - que foi eleita deputada do PSD nas últimas legislativas, encontrando-se com o mandato suspenso -, com o "vasto âmbito das competências" que lhe estão delegadas e subdelegadas. Segundo o despacho, os pelouros da Educação, Promoção Social e Cultura impõem "um esforço manifestamente acrescido e um empenhamento constante na respetiva gestão".Para Francisco Duarte, que foi o quarto e último vereador eleito pela coligação entre PSD, Iniciativa Liberal e PAN, mais votada pelos sintrenses nas eleições autárquicas do ano passado - terminando um período de 12 anos de maiorias do PS, com Basílio Horta na presidência -, são delegadas competências para aprovar minutas e outorgar contratos, em articulação com os detentores dos pelouros competentes. E em particular com a vereadora Eunice Baeta, responsável pela Gestão Organizacional e Qualidade, e pela Inovação e Apoio à Gestão, que perdeu a confiança política da Iniciativa Liberal ao manter-se em funções após Marco Almeida ter integrado no executivo os vereadores Anabela Macedo e Ricardo Aragão Pinto, dois dos três eleitos pelo Chega. Ao vice-presidente da autarquia compete também substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos, lendo-se no despacho de Marco Almeida que é incumbência do presidente "ponderar quem é o vereador que, em cada momento, está em melhores condições para o fazer, sem prejuízo das competências que lhe foram delegadas e subdelegadas".O agora vice-presidente da Câmara de Sintra, Francisco Duarte, tem entre os seus pelouros as Obras Municipais e Gestão do Espaço Público, Transportes e Mobilidade.