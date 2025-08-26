Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marcelo promulga decreto que cria Agência para a Gestão do Sistema Educativo, com reservas sobre o fim da FCT
RODRIGO ANTUNES/LUSA
Política

Marcelo promulga decreto que cria Agência para a Gestão do Sistema Educativo, com reservas sobre o fim da FCT

Presidente tem reservas em relação às atribuições das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e à extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O Presidente da República promulgou esta terça-feira, 26 de agosto, o decreto que cria a Agência para a Gestão do Sistema Educativo e extingue o Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P., a Direção-Geral da Administração Escolar e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Marcelo Rebelo de Sousa, exprime, no entanto, reservas em relação às atribuições das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e à extinção da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

"Esperando que o processo de fusão e a nova agência correspondam não só a uma orientação assumida por Portugal perante a Comissão Europeia como, também, a uma mais coordenada e eficaz administração pública na Educação – devendo evitar-se a criação de orgânicas pesadas e de difícil operacionalidade –, e exprimindo reservas quanto às atribuições concedidas às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional ou às recebidas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o Presidente da República promulgou o diploma que cria a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, I. P., e aprova a respetiva orgânica, e extingue o Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P., a Direção-Geral da Administração Escolar e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares", diz uma nota publicada no site da Presidência.

Marcelo promulga decreto que cria Agência para a Gestão do Sistema Educativo, com reservas sobre o fim da FCT
Fim da FCT. Universidades consideram nova agência "oportunidade ganha" se "aproximar inovação e conhecimento"
Marcelo promulga decreto que cria Agência para a Gestão do Sistema Educativo, com reservas sobre o fim da FCT
Reforma do Estado: Governo reduz de 18 para 7 as entidades sob alçada do Ministério da Educação. FCT extinta
Marcelo Rebelo de Sousa
Ministério da Educação
FCT
Fundação para a Ciência e Tecnologia
Agência para a Gestão do Sistema Educativo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt