Marcelo e Montenegro voltam a reunir-se quinta-feira para analisarem dia que se prevê difícil

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira, 3 de fevereiro, que voltará a reunir-se com o Presidente da República na próxima quinta-feira para analisarem a situação do país nessa altura, salientando que os próximos dias apresentam “grandes desafios” em termos de condições climatéricas.Numa declaração aos jornalistas, no Palácio de Belém, após ter sido recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro deixou a advertência que, do ponto de vista da evolução meteorológica, o país está “perante uma semana que apresenta um desafio grande”.“Por isso mesmo, combinei com o senhor Presidente da República voltar aqui [Palácio de Belém] na próxima quinta-feira - um dia que se perspetiva que será também difícil - para podermos fazer a avaliação das incidências precisamente nessa ocasião. Também para podermos fazer uma previsão ainda mais próxima do fim de semana, em particular de domingo, que é um dia em que igualmente é previsível, do ponto de vista das chuvas, que possa haver problemas em termos de cheias ou inundações”, declarou o líder do executivo.O primeiro-ministro afirmou ainda que o Presidente da República vai poder testemunhar esta terça-feira e na quarta-feira, no terreno, o esforço que está a ser feito para repor rapidamente a normalidade nas zonas atingidas pela depressão Kristin.“O senhor Presidente da República vai também ele, hoje mesmo e amanhã [quarta-feira], estar em visitas, acompanhado por membros do Governo. Vai também poder constatar precisamente o esforço que todos estão a fazer, departamentos da administração central, autarquias locais, instituições sociais, empresas e muitos cidadãos de forma individual e voluntária”, sustentou.Segundo o primeiro-ministro, está a ser feito “o maior esforço possível para que a normalidade volte rapidamente à vida das pessoas, em particular daquelas que estão com maiores problemas nas suas dinâmicas e rotinas diárias, como sejam ainda não terem acesso ao fornecimento de energia elétrica, ou ao abastecimento de água, ou não terem ainda as suas comunicações normalizadas”.