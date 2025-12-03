Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marcelo Rebelo de Sousa acompanhado por Maria João Baptista, presidente do conselho de administração do Hospital de São JoãoESTELA SILVA/LUSA
Marcelo deixa hospital a sentir-se "bem". "O SNS, uma vez mais, está de parabéns"

O chefe de Estado foi operado a uma hérnia encarcerada no Hospital de São João, no Porto, na segunda-feira. Vai agora ser acompanhado pela equipa médica e de enfermagem do Palácio de Belém.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

"Queria agradecer a este hospital, na pessoa da sua presidente, da direção, aos 8500 trabalhadores, que é um mundo, a forma tão competente, tão eficiente, tão dedicada, tão acolhedora como me receberam e trataram. O Serviço Nacional de Saúde, uma vez mais, está de parabéns", afirmou esta quarta-feira, 3 de dezembro, o Presidente da República, de 76 anos, após ter alta do Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma hérnia encarcerada.

Na segunda-feira, o chefe de Estado sentiu-se indisposto e deu entrada no hospital, tendo sido submetido a uma cirurgia que demorou cerca de uma hora. Esta quarta-feira teve "alta clínica".

Marcelo Rebelo de Sousa recordou que esta não foi a primeira que teve de recorrer ao SNS durante os seus dois mandatos devido a "situações mais complicadas".

"É a quarta hérnia operada e esta inesperadamente num dia em que começou em Lisboa na celebração do 1º de Dezembro e continuou em Amarante numa cerimónia fúnebre em homenagem ao senhor engenheiro António Mota e, no caminho para o Porto, senti os sintomas", lembrou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que se tratou "de uma intervenção muito rápida, muito eficaz, muito decidida" por parte da unidade hospitalar em o operarem.

"Sinto-me francamente bem, a esta distância dos acontecimentos", afirmou Marcelo, referindo que até cessar as suas funções de Presidente a sua saúde é um "bem público" e que depois será um "bem privado".

"Enquanto bem público vou acautelar, e depois como bem privado igualmente, esta experiência de hérnias, que é uma coisa familiar, mas comigo conviveu várias vezes ao longo dos anos", disse.

Voltando ao dia em que teve de se submeter a uma cirurgia, Marcelo afirmou que teve a "perceção" de que quando chegou ao Porto "que era prudente o que foi feito". "O resultado foi bom, a capacidade de resposta do hospital foi excelente".

Na declaração que fez, Marcelo voltou a agradecer ao Hospital de São João. "Os portugueses, com todos os problemas que tem o SNS, devem ao SNS uma função inestimável", realçou.

É por isso, prosseguiu, que se diz que o SNS é uma "grande conquista da democracia, mas precisa de ser alimentada, renovada e apoiada permanentemente".

"Há muito trabalho para o Presidente fazer nos próximos dias"

Respondendo às questões dos jornalistas, o Presidente da República afirmou: "Eu sinto-me bem. Como sabem, continuei a trabalhar aqui", disse Marcelo Rebelo de Sousa, recordando que ontem recebeu as visitas do Presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Já esta quarta-feira, recebeu a visita do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte.

"Recebi saudações dos líderes dos mais variados partidos políticos e de outras entidades públicas e de muitos, muitos portugueses. Não posso agradecer a todos, mas fica aqui expressa aqui a minha gratidão", notou.

Disse ainda que durante o tempo em que esteve internado promulgou "alguns diplomas", indo agora para Belém. Afirmou que foi "prudente" adiar duas visitas de Estado, a Espanha e ao Vaticano. A deslocação ao país vizinho foi remarcada para fevereiro.

Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa antevê uma "recuperação menos complicada do que a primeira" que teve, "que foi mais longa, mas que exige algum cuidado do ponto de vista alimentar e do ponto de atividade, de exercício".

"Há muito trabalho para o Presidente fazer nos próximos dias", disse, referindo-se a vários diplomas pendentes. Afirmou, no entanto, que irá ter "precaução" no "ritmo de vida", dizendo que até ao final do ano vai ter um "período de maior repouso".

Vai agora repousar e ter alguns "cuidados alimentares"

Maria João Baptista, presidente do conselho de administração do Hospital de São João, no Porto, disse que o chefe de Estado realizou os exames habituais neste tipo de situações e que os mesmos "estão bem". "Temos as condições clínicas que pretendíamos, aquilo que era esperado no pós-operatório", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa vai ter que ter agora alguns "cuidados alimentares", tendo em conta a cirurgia que fez, e um "maior repouso em relação àquilo que é a sua atividade", disse.

O Presidente da República vai agora de carro para o Palácio de Belém, onde será acompanhado pela equipa médica e de enfermagem, disse o chefe da Casa Civil. Fernando Frutuoso de Melo recordou que a visita a Espanha e ao Vaticano foram adiadas, tendo sido já remarcada para fevereiro a deslocação ao país vizinho.

Durante a manhã, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a visita do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e do presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte.

