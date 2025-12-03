Marcelo deixa hospital a sentir-se "bem". "O SNS, uma vez mais, está de parabéns"

"Queria agradecer a este hospital, na pessoa da sua presidente, da direção, aos 8500 trabalhadores, que é um mundo, a forma tão competente, tão eficiente, tão dedicada, tão acolhedora como me receberam e trataram. O Serviço Nacional de Saúde, uma vez mais, está de parabéns", afirmou esta quarta-feira, 3 de dezembro, o Presidente da República, de 76 anos, após ter alta do Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma hérnia encarcerada.Na segunda-feira, o chefe de Estado sentiu-se indisposto e deu entrada no hospital, tendo sido submetido a uma cirurgia que demorou cerca de uma hora. Esta quarta-feira teve "alta clínica".Marcelo Rebelo de Sousa recordou que esta não foi a primeira que teve de recorrer ao SNS durante os seus dois mandatos devido a "situações mais complicadas". "É a quarta hérnia operada e esta inesperadamente num dia em que começou em Lisboa na celebração do 1º de Dezembro e continuou em Amarante numa cerimónia fúnebre em homenagem ao senhor engenheiro António Mota e, no caminho para o Porto, senti os sintomas", lembrou.Marcelo Rebelo de Sousa referiu que se tratou "de uma intervenção muito rápida, muito eficaz, muito decidida" por parte da unidade hospitalar em o operarem. "Sinto-me francamente bem, a esta distância dos acontecimentos", afirmou Marcelo, referindo que até cessar as suas funções de Presidente a sua saúde é um "bem público" e que depois será um "bem privado". "Enquanto bem público vou acautelar, e depois como bem privado igualmente, esta experiência de hérnias, que é uma coisa familiar, mas comigo conviveu várias vezes ao longo dos anos", disse. Voltando ao dia em que teve de se submeter a uma cirurgia, Marcelo afirmou que teve a "perceção" de que quando chegou ao Porto "que era prudente o que foi feito". "O resultado foi bom, a capacidade de resposta do hospital foi excelente". Na declaração que fez, Marcelo voltou a agradecer ao Hospital de São João. "Os portugueses, com todos os problemas que tem o SNS, devem ao SNS uma função inestimável", realçou. É por isso, prosseguiu, que se diz que o SNS é uma "grande conquista da democracia, mas precisa de ser alimentada, renovada e apoiada permanentemente". ."Há muito trabalho para o Presidente fazer nos próximos dias". Respondendo às questões dos jornalistas, o Presidente da República afirmou: "Eu sinto-me bem. Como sabem, continuei a trabalhar aqui", disse Marcelo Rebelo de Sousa, recordando que ontem recebeu as visitas do Presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Já esta quarta-feira, recebeu a visita do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte."Recebi saudações dos líderes dos mais variados partidos políticos e de outras entidades públicas e de muitos, muitos portugueses. Não posso agradecer a todos, mas fica aqui expressa aqui a minha gratidão", notou.Disse ainda que durante o tempo em que esteve internado promulgou "alguns diplomas", indo agora para Belém. Afirmou que foi "prudente" adiar duas visitas de Estado, a Espanha e ao Vaticano. A deslocação ao país vizinho foi remarcada para fevereiro. Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa antevê uma "recuperação menos complicada do que a primeira" que teve, "que foi mais longa, mas que exige algum cuidado do ponto de vista alimentar e do ponto de atividade, de exercício". "Há muito trabalho para o Presidente fazer nos próximos dias", disse, referindo-se a vários diplomas pendentes. Afirmou, no entanto, que irá ter "precaução" no "ritmo de vida", dizendo que até ao final do ano vai ter um "período de maior repouso"..Vai agora repousar e ter alguns "cuidados alimentares". Maria João Baptista, presidente do conselho de administração do Hospital de São João, no Porto, disse que o chefe de Estado realizou os exames habituais neste tipo de situações e que os mesmos "estão bem". "Temos as condições clínicas que pretendíamos, aquilo que era esperado no pós-operatório", afirmou. Marcelo Rebelo de Sousa vai ter que ter agora alguns "cuidados alimentares", tendo em conta a cirurgia que fez, e um "maior repouso em relação àquilo que é a sua atividade", disse. O Presidente da República vai agora de carro para o Palácio de Belém, onde será acompanhado pela equipa médica e de enfermagem, disse o chefe da Casa Civil. Fernando Frutuoso de Melo recordou que a visita a Espanha e ao Vaticano foram adiadas, tendo sido já remarcada para fevereiro a deslocação ao país vizinho.Durante a manhã, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a visita do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e do presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte. .Presidente da República tem alta hospitalar. Está "com vontade de sair o mais depressa possível".Marcelo recupera bem mas adia visita a Espanha