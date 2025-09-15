Marcelo defende SNS como “pilar fundamental” e “princípio estruturante” da Democracia

O Presidente da República Portuguesa defendeu esta segunda-feira, 15 de setembro, que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é “pilar fundamental” e “princípio estruturante” da Democracia, no 46.º aniversário daquele sistema público de cuidados à população.Em nota publicada na página oficial da Internet do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa dirige-se “a todos os profissionais da Saúde”, reconhecendo o seu “esforço diário”.“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sempre defendeu e vai continuar a defender o SNS enquanto pilar fundamental da promoção da Saúde em Portugal e princípio estruturante da nossa sociedade democrática”, lê-se no texto.Para o chefe de Estado português, o SNS é “feito de pessoas, de histórias, de conquistas, êxitos e aplausos”, mas também “alvo de fragilidades e desafios”.“É, pois, importante continuar a lutar pelo SNS, encarando os problemas com coragem, procurando respostas, ensaiando soluções, apostando na inovação, de forma a garantir o futuro e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde", acrescentou..Pedro Pita Barros. “Um ponto forte do SNS é o sentido de missão dos profissionais. Mas há risco de erosão e deve ser mitigado”.Barómetro DN/Aximage. Marcelo em queda a seis meses do fim do mandato