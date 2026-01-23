José Luís Carneiro e António José Seguro reuniram no início da campanha para a primeira volta das Presidenciais.
José Luís Carneiro e António José Seguro reuniram no início da campanha para a primeira volta das Presidenciais.FOTO: Gerardo Santos
Política

Manter distância para AD é trunfo tanto para Seguro como para o PS

Por agora abarcar votos à esquerda, candidato quer preservar-se suprapartidário. Não ter o apoio expresso de Montenegro ajuda até socialistas a distanciarem-se da AD no Parlamento no futuro.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
António José Seguro
José Luís Carneiro
politólogos
edição impressa
Presidenciais 2026
Marina Costa Lobo
Paula Espírito Santo
Eleições presidenciais 2026
André Azevedo Alves
estratégia política
PS-PSD

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt