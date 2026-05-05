Luís Testa liderou vários anos a distrital de Portalegre.
Luís Testa liderou vários anos a distrital de Portalegre.Foto: Luis Pardal
Política

Luís Testa: “Não fui apoiante de primeira hora, mas José Luís Carneiro não tem ponta de sectarismo”

Depois de anos a liderar a distrital de Portalegre e próximo de Pedro Nuno Santos, deputado é agora secretário nacional adjunto. Órgão do PS vai privilegiar os direitos laborais em 2026.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Nuno Santos
José Luís Carneiro
Portalegre
Partido Socialista
Filipe Santos Costa
Luís Testa
André Moz Caldas
federações ps
Diário de Notícias
www.dn.pt