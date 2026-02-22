Luís Neves era o diretor nacional da Polícia Judiciária desde 2018.
Luís Neves era o diretor nacional da Polícia Judiciária desde 2018.Paulo Spranger
Política

Luís Neves torna-se ministro da Administração Interna com desafios difíceis e perfil elogiado, mas não unânime

Condições de trabalho da PSP e GNR, para as quais já defendeu aumentos, são primeiro embate, mas a Proteção Civil é o grande desafio. E a imigração, que lhe garante “escrutínio implacável” do Chega.
Leonardo RalhaValentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
PSP
Chega
Polícia Judiciária
GNR
ministério da Administração Interna
Luís Neves
SIRESP
Rui Gomes da Silva
Maria Lúcia Amaral
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt