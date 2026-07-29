Luís Neves mostrou fotos das obras realizadas na casa de Odemira.
Luís Neves mostrou fotos das obras realizadas na casa de Odemira.Gerardo Santos
Política

Luís Neves diz estar “empoderado” após quebrar silêncio sobre atrelado e obras

Na mais aguardada conferência de imprensa dos últimos tempos houve garantias de apoio de Montenegro e defesa do legado na PJ. O ministro também falou de “regularizar o que tiver de ser regularizado”.
Leonardo Ralha
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