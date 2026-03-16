Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes lideram o Livre.
Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes lideram o Livre.Leonardo Negrão / Global Imagens
Política

Livre quase quintuplicou militância nos últimos dois anos

Partido supera barreira dos 4500, entre membros e apoiantes, e resultado das legislativas acelerou crescimento. Houve fila de espera para não afetar Autárquicas.
Frederico Bártolo
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