Situação nos Salesianos de Manique gerou indignação.
Situação nos Salesianos de Manique gerou indignação.Igor Martins / Global Imagens
Política

Livre pede revisão do valor de compensação em refeições escolares para evitar que se repitam "estigmas"

Partido demonstrou indignação pela diferenciação nas refeições do Colégio Salesianos de Manique e lembra que valor da associação não é revisto desde 2015. Fernando Alexandre questionou associações.
Frederico Bártolo
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Lembrando denúncias públicas quanto à existência de diferenciação nas refeições no Colégio dos Salesianos de Manique, situado em Cascais, e o "estigma" que os alunos do regime público dizem sentir, o Livre entregou um projeto de resolução no Parlamento no qual pede a promoção, através da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, de "ações de fiscalização a todos os estabelecimentos de ensino com contrato de associação", que se assegure que "todos os alunos abrangidos por contratos de associação têm acesso a refeições escolares nutricionalmente adequadas", avançando ainda com a possibilidade de "contratação de nutricionistas para cada Agrupamento de Escolas e escolas não agrupadas."

O Livre referiu as queixas do referido Colégio de que o Estado paga 1,46 euros por cada refeição. Por isso, na proposta encabeçada por Paulo Muacho, novo líder parlamentar, lembra-se que "há uma década" que os "valores se mantêm inalterados", considerando, por isso, a situação "incompreensível." Por isso, o partido pede para se "avaliar e atualizar o valor de comparticipação pública nas refeições escolares no âmbito dos contratos de associação para que não possa haver tratamento diferenciado entre alunos, consoante o seu regime de frequência."

Recorde-se que a direção da escola imputa responsabilidades ao Ministério da Educação na diferença de qualidade das refeições servidas aos alunos que pagam propina e aos que são abrangidos por contrato de associação. Esta terça-feira, o ministro da Educação acabou por contornar a questão de uma outra forma, considerando que a coexistência dos dois regimes, como acontece nos Salesianos, “põe a claro” desigualdades.

“Se calhar, aquilo que é preciso refletir é se faz sentido numa escola termos os dois regimes [oferta privada e contratos de associação]. Eu diria que essa é que pode ser a questão", afirmou Fernando Alexandre.

Situação nos Salesianos de Manique gerou indignação.
Menus diferentes para quem paga e para quem não paga. Salesianos diz que alterar regime de refeições depende do Ministério
Situação nos Salesianos de Manique gerou indignação.
Ministro admite repensar coexistência de oferta pública e privada no mesmo colégio
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