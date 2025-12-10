Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Reembolso de 5% do IRS manter-se-á.
Reembolso de 5% do IRS manter-se-á. FOTO: Paulo Spranger/Global Imagens
Política

Lisboa. Chega viabiliza aprovação da devolução de IRS, PS abstém-se, mas aliou-se ao BE na Carris

Vereadores do Chega dão continuidade aos votos favoráveis no Regimento e Alojamento Local. PCP teve duas alterações recusadas. PS lembra que faltam prestar contas no Elevador da Glória.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

O Chega, tal como no Regimento Municipal e no regulamento para o Alojamento Local, aprovou as propostas fiscais da coligação PSD-CDS-PP-IL para a Câmara Municipal de Lisboa.

Assim, manter-se-á a devolução de 5% do IRS aos residentes da cidade, com a Câmara a fixar em 0% o valor total da sua participação no imposto. É também colocado um imposto municipal sobre imóveis, 0,3% para os prédios urbanos, mas aplica-se a redução de 30% da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos classificados de interesse público, de valor municipal ou património cultural, bem com uma redução de IMI na habitação própria e permanente, com perspetiva de reembolso de 140 euros para quem tenha mais de três dependentes.

Foi aprovada a derrama relativa ao exercício económico de 2024, a ser cobrada em 2025, de 1,5% sobre o lucro tributável não isento de IRS gerado em Lisboa com empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros.

Ainda que com o voto favorável dos dois vereadores do Chega ficasse garantida a aprovação, a abstenção do Partido Socialista contrastou com o voto contra de Bloco de Esquerda, PCP e Livre.

O PCP, em nota de imprensa, considera que a "política fiscal do município beneficia os sujeitos passivos mais ricos da cidade", tendo avançado com duas propostas. A devolução do IRS teve o voto contra de Chega e coligação Por Ti, Lisboa e abstenção do PS. A proposta de majoração de IMI de 25% para prédios em zonas de pressão urbanística sem estarem habitados e de 50% em caso de entidades coletivas teve votos a favor de Livre, Bloco e PS, mas foi recusada por PSD-CDS-PP-IL e Chega.

O Bloco de Esquerda sinalizou "a aprovação de uma despesa fiscal de 90 milhões de euros", que considerou "desequilibrada e injusta, agravando as desigualdades na cidade", mencionando que a maioria da despesa fiscal é "atribuída aos 10% de sujeitos passivos mais ricos de Lisboa."

As propostas serão agora submetidas à apreciação da Assembleia Municipal de Lisboa. Na próxima semana, vota-se o Orçamento do município.

PS e Bloco atacam na Carris

Era também feita a votação para o Conselho de Administração da Carris, que teve aprovação. Pedro Bogas dá lugar a Rui Pedro Lopo. O PS não participou na votação, como tal viabilizou a aprovação, e em nota de imprensa apontou críticas a Carlos Moedas, recordando a falta de explicações no trágico acidente do Elevador da Glória, que vitimou 16 pessoas em setembro: "Os vereadores do PS optaram por não participar na votação do novo Conselho de Administração da Carris por considerarem que Carlos Moedas conduziu todo o processo com falta de transparência e sem prestar os esclarecimentos politicamente devidos à Câmara Municipal. Esta posição não tem qualquer relação com as pessoas ou perfis indicados, mas exclusivamente com a forma como o Presidente geriu o processo."

"Desde o início, o PS rejeitou qualquer aproveitamento político do acidente, nomeadamente pedidos de demissão. Esta opção procura fazer esquecer a falta de escrutínio e de prestação de contas", prosseguiu criticamente.

O Bloco de Esquerda posicionou-se crítico da opacidade na Carris: "O Bloco de Esquerda criticou a apresentação de uma nova administração da Carris, sem que Carlos Moedas tenha apresentado justificação para os vários erros identificados nos procedimentos da Carris e que podem ter contribuído para a tragédia do Elevador da Glória. Há poucas semanas, Moedas defendia o Presidente do Conselho de Administração da Carris, Dr. Pedro Bogas, que tinha sido nomeado precisamente por Carlos Moedas e que, de acordo com o relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, terá fornecido informações erradas sobre a cablagem do Elevador da Glória aos inspetores."

Rui Pedro Lopo foi, durante 11 anos, vereador no Barreiro, eleito pela CDU. Ao que o DN apurou, não houve afastamento de Lopo dos partidos que integram a Coligação Democrática Unitária. Foi vogal do Conselho de Administração durante oito anos dos Transportes Coletivos do Barreiro e em 11 anos de vereação passou oito na Mobilidade e Transportes. Mas, como João Ferreira, disse na sexta-feira ao DN, "não houve consulta do PCP" no caso.

Reembolso de 5% do IRS manter-se-á.
Alojamento Local. Chega viabiliza proposta de Carlos Moedas e rácios em Lisboa passam a estar nos 5% e 10%
image-fallback
Câmara de Lisboa propõe aumentar para 4,5% devolução de IRS aos lisboetas
Reembolso de 5% do IRS manter-se-á.
Carlos Moedas entrega Carris a ex-vereador eleito pela CDU, Rui Pedro Lopo
Chega
IRS
Livre
Carlos Moedas
Bloco de Esquerda
Carris
IMI
Partido Socialista
Rui Pedro Lopo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt