Presidente da República tem alta hospitalar. Está "com vontade de sair o mais depressa possível"

O Presidente da República teve esta quarta-feira, 3 de dezembro, alta hospitalar, depois de ter sido operado a uma hérnia encarcerada. Isso mesmo disse Maria João Baptista, presidente do conselho de administração do Hospital de São João, no Porto, onde Marcelo Rebelo de Sousa está internado desde segunda-feira. "O senhor Presidente da República tem alta clínica já dada", afirmou a responsável da unidade hospitalar, dando conta que Marcelo Rebelo de Sousa deverá sair do hospital por volta das 12h30. "Está bem disposto e está bem", afirmou, anteriormente, Maria João Baptista. Aos jornalistas, disse que o chefe de Estado realizou os exames habituais neste tipo de situações e que os mesmos "estão bem". "Temos as condições clínicas que pretendíamos, aquilo que era esperado no pós-operatório, e aquilo que vamos fazer neste momento é esperar um pouco mais para o Presidente se alimentar e, havendo condições, terá alta dentro de algumas horas", afirmou num primeiro ponto da situação clínica, realizado esta manhã.Marcelo Rebelo de Sousa vai ter que ter agora alguns "cuidados alimentares", tendo em conta a cirurgia que fez, e um "maior repouso em relação àquilo que é a sua atividade", disse. Após ter alta, o Presidente da República vai de carro para o Palácio de Belém, onde será acompanhado pela equipa médica e de enfermagem, disse o chefe da Casa Civil. Fernando Frutuoso de Melo recordou que a visita a Espanha e ao Vaticano foram adiadas, tendo sido já remarcada para fevereiro a deslocação ao país vizinho."Acho que ele está com vontade de sair [do hospital] o mais depressa possível", reconheceu o chefe da Casa Civil. Durante esta manhã, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, visitou o Presidente da República no hospital São João, no Porto, onde está internado desde segunda-feira, depois de ter sido operado a uma hérnia encarcerada. Está "cheio de força e com vontade de regressar ao contacto com as pessoas e de manter o diálogo com as instituições", disse José Luís Carneiro após a visita. "Ele é extraordinário e é uma força e uma fonte de inspiração para todos nós", destacou o líder do PS que conversou com Marcelo sobre a recuperação da cirurgia, tendo recordado viagens com o Presidente da República. "Falamos também do nosso país e da vida política do nosso país", acrescentou José Luís Carneiro, que, em nome dos socialistas, desejou que Marcelo "possa recuperar rapidamente". . Antes, à entrada da unidade hospitalar, o líder do PS disse que decidiu visitar Marcelo Rebelo de Sousa pela relação pessoal e de amizade que mantém com o chefe de Estado.Lembrando que foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro recordou que fez todas as primeiras deslocações oficiais de Marcelo Rebelo de Sousa, visitas com “muitas horas de viagem, muitos momentos de convívio”.“E criou-se entre nós uma relação, antes do mais, pessoal, de amizade (…). Fundamentalmente [venho cá] pela relação pessoal, de estima, de amizade e depois também por uma relação política institucional”, referiu, recordando visitas a Inglaterra e Espanha, em que o Presidente esteve com a rainha de Inglaterra e a antiga primeira-ministra Theresa May e aos reis de Espanha.José Luís Carneiro chegou ao Hospital de São João, no Porto, cerca das 09:00, tendo sido recebido pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, bem como pela presidente do conselho de administração desta ULS, Maria João Baptista.Na mão levava um presente, o livro “História Religiosa do Centro Histórico da Cidade do Porto” porque, disse Carneiro, o chefe de Estado é “um homem de cultura” e este “é um livro que fala sobre a história do Porto e sobre a forma como a cidade do Porto se organizou”, uma iniciativa do padre Jardim Moreira. Mais tarde, à saída do hospital, o secretário-geral do PS disse que o Presidente da República gostou do presente. "Ficou surpreendido, não sabia que tinha sido lançado o livro. Julgo que ficou bastante satisfeito e disse-me que ia ler", afirmou. Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, também visitou o chefe de Estado no hospital. "Saio daqui particularmente satisfeito porque pude atestar a sua excelente forma física. Acho que recuperou de forma olímpica. Não fosse eu confiar nas palavras dos responsáveis médicos, não acreditava que tinha sido operado há umas horas", disse.Durante a visita, contou o autarca, conversaram sobre muitos assuntos que nada tinham a ver com o que o levou ao hospital, como a atualidade política e internacional. "A sua cabeça já está onde costuma estar, a pensar no país", afirmou Pedro Duarte.Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de segunda-feira, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota e ter-se-á sentido mal no aeroporto do Porto quando regressava a Lisboa.Sujeito a uma cirurgia na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, onde permanece internado, Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta hoje de manhã, segundo a última atualização clínica feita por Maria João Baptista na terça-feira..Marcelo recupera bem mas adia visita a Espanha.Marcelo estava "muito bem disposto", diz Aguiar-Branco. Montenegro levou "um abraço do povo português"