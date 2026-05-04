Estudos mostram que apoio dos mais jovens ao Chega já foi mais forte.
Estudos mostram que apoio dos mais jovens ao Chega já foi mais forte.Gerardo Santos
Política

Jovens continuam inclinados para a direita, mas estão mais liberais

Barómetro DN/Aximage mostra Chega a cair do primeiro para o quinto lugar nos eleitores entre 18 e 34 anos. Presidenciais terão sido ponto de viragem a favor da IL e a esquerda dá sinais de recuperar.
Leonardo Ralha
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