José Luís Carneiro chegou a ser líder da distrital quando Catarino concorreu à concelhia, em 2013, contra Manuel Pizarro.
José Luís Carneiro chegou a ser líder da distrital quando Catarino concorreu à concelhia, em 2013, contra Manuel Pizarro.Foto: António Pedro Santos / Lusa
Política

José Luís Catarino é candidato único à concelhia do PS no Porto

Deve suceder a Tiago Barbosa Ribeiro que, tal como o DN avançou, não se recandidata. Clínico é pessoa próxima de José Luís Carneiro desde os tempos em que o secretário-geral era líder de federação.
Frederico Bártolo
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José Luís Catarino avança como candidato à concelhia do PS no Porto. O médico, vereador em Valongo e coordenador da secção de Paranhos, será o nome escolhido entre as fileiras portuenses para suceder a Tiago Barbosa Ribeiro que, como o DN deu conta, não pretende fazer novo e último mandato, preferindo deixar espaço ao trabalho, com tempo, para encontrar um candidato autárquico ao Porto que possa disputar a câmara atualmente liderada pelo social-democrata Pedro Duarte.

José Luís Catarino perdeu, em 2013, para Manuel Pizarro a eleição para a concelhia portuense, na altura acumulando 40% dos votos. É figura próxima, e apoiante, de José Luís Carneiro,já desde os tempos da distrital do Porto, que o atual secretário-geral comandou enquanto liderava a Câmara Municipal de Baião.

Pelo que o DN pôde saber junto de fontes do Partido Socialista não se esperam outras movimentações e o nome de Catarino é o indicado e apreciado para levar avante o projeto de tentar encontrar uma candidatura forte autárquica em 2029 para voltar a conquistar a segunda cidade mais importante do país, que o PS não ganha desde Fernando Gomes, na última década do século passado.

Como o DN também avançou, não há também qualquer divergência entre José Luís Carneiro e Nuno Araújo, logo o presidente de federação do Porto, que foi diretor de campanha e apoiante de Pedro Nuno Santos, prosseguirá para o segundo mandato. Até aqui, sem oposição conhecida também.

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