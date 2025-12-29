Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bancada parlamentar aprovou com maioria representativa a abstenção no Orçamento e validou o apoio sugerido por Carneiro a Seguro depois da leitura dos resultados autárquicos.
Política

José Luís Carneiro faz meio ano de liderança do PS e vê pacificação interna

O DN detalha os momentos dos primeiros meses do secretário-geral do PS. Sem oposição visível, ganhou seguidores na abstenção no OE e em percorrer o país e respeitar decisões autárquicas locais.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Pedro Nuno Santos
José Luís Carneiro
Partido Socialista
Congresso PS
secretário-geral
edição impressa

