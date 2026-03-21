Delcy Rodriguez, Presidente da Venezuela.
Delcy Rodriguez, Presidente da Venezuela.EPA/Miguel Gutiérrez
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José Luís Carneiro em Caracas recebido pela presidente Délcy Rodriguez

Secretário-Geral do PS iniciou uma viagem oficial à Venezuela na quinta-feira.
DN/Lusa
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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai ser recebido em audiência pela Presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, com quem tenciona abordar a libertação dos detidos políticos luso venezuelanos e a situação da comunidade portuguesa. Segundo fonte oficial do PS, o encontro em Caracas, que não constava da agenda inicial da deslocação do líder do PS, está marcado para as 16:00 locais (20:00 em Lisboa) deste sábado, 21 de março.

De acordo com a mesma fonte, José Luís Carneiro irá abordar duas questões com a presidente venezuelana: “Pedir a libertação dos detidos políticos luso venezuelanos e chamar a atenção para a necessidade das autoridades da Venezuela assegurarem a segurança e a tranquilidade da comunidade portuguesa e luso venezuelana que continua no país”.

O líder do PS pretende ainda “manifestar a disponibilidade para promover a cooperação interparlamentar, tendo em vista uma transição política pacífica e capaz de dar um futuro de estabilidade à Venezuela”.

O secretário-geral do PS chegou na noite de quinta-feira a Caracas para uma visita de quatro dias à Venezuela, onde manterá contactos a vários níveis com as autoridades locais e com portugueses dos Estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira.

O líder socialista é acompanhado nesta deslocação pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco. Também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, anunciou na quarta-feira que visita a Venezuela entre 31 de março e 02 de abril, onde terá reuniões com autoridades locais e encontros com a comunidade portuguesa.

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