Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ao ser eleito secretário-geral, Carneiro manteve escolhas locais da gestão de Pedro Nuno Santos.
Ao ser eleito secretário-geral, Carneiro manteve escolhas locais da gestão de Pedro Nuno Santos.FOTO: GERARDO SANTOS
Política

José Luís Carneiro dá liberdade de decisão às concelhias nos orçamentos municipais

Secretário-geral do PS entregou ao poder regional a escolha entre viabilização ou não de orçamentos do PSD. Partido não quer ser entrave no Parlamento, mas estratégia local é independente.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
PS
José Luís Carneiro
poder local
politica
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt