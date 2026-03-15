José Luís Carneiro foi reeleito secretário-geral do PS com 97% dos votos.
José Luís Carneiro foi reeleito secretário-geral do PS com 97% dos votos.Foto: Fernando Veludo/Lusa
Política

José Luís Carneiro ataca resposta do Governo para a Defesa

Líder do PS confirmou o cargo com aproximadamente 97% dos votos e garantiu estar habilitado para ser primeiro-ministro.
Vítor Moita CordeiroDN/Lusa
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