João Pedro Luís candidata-se a presidente da JSD

O atual secretário-geral da Juventude Social-Democrata (JSD), João Pedro Luís, disse nesta segunda-feira que se vai candidatar à presidência da estrutura juvenil do PSD. O atual líder, João Pedro Louro, tem 32 anos e não se poderá candidatar no congresso que será realizado neste ano.Num vídeo publicado nas redes sociais, João Pedro Luís, que tem 24 anos, anunciou a candidatura e defendeu que a JSD deverá ser "verdadeiramente jovem" e "ligada à juventude portuguesa" em áreas como a Educação, a Habitação, a Coesão Territorial, os desafios da Inteligência Artificial e a Segurança.. João Pedro Luís ficou a centenas de votos de ser eleito deputado em 2022, com apenas 19 anos, quando foi o cabeça de lista do PSD em Portalegre, sendo igualmente o mandatário nacional para a Juventude de Luís Montenegro quando este foi eleito para a liderança social-democrata.A data do Congresso da JSD será definida no próximo Conselho Nacional da organização juvenil, que terá lugar no distrito de Setúbal, a 28 de março..Juventudes partidárias esperam reforçar número de deputados