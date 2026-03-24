João Pedro Luís, de 24 anos, é atualmente secretário-geral da JSD.
João Pedro Luís, de 24 anos, é atualmente secretário-geral da JSD.D.R.
Política

João Pedro Luís candidata-se a presidente da JSD

Atual secretário-geral da organização juvenil do PSD ficou a centenas de votos de ser eleito deputado nas legislativas de 2022, quando tinha apenas 19 anos. Poderá agora suceder a João Pedro Louro.
Leonardo Ralha
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O atual secretário-geral da Juventude Social-Democrata (JSD), João Pedro Luís, disse nesta segunda-feira que se vai candidatar à presidência da estrutura juvenil do PSD. O atual líder, João Pedro Louro, tem 32 anos e não se poderá candidatar no congresso que será realizado neste ano.

Num vídeo publicado nas redes sociais, João Pedro Luís, que tem 24 anos, anunciou a candidatura e defendeu que a JSD deverá ser "verdadeiramente jovem" e "ligada à juventude portuguesa" em áreas como a Educação, a Habitação, a Coesão Territorial, os desafios da Inteligência Artificial e a Segurança.

João Pedro Luís ficou a centenas de votos de ser eleito deputado em 2022, com apenas 19 anos, quando foi o cabeça de lista do PSD em Portalegre, sendo igualmente o mandatário nacional para a Juventude de Luís Montenegro quando este foi eleito para a liderança social-democrata.

A data do Congresso da JSD será definida no próximo Conselho Nacional da organização juvenil, que terá lugar no distrito de Setúbal, a 28 de março.

João Pedro Luís, de 24 anos, é atualmente secretário-geral da JSD.
Juventudes partidárias esperam reforçar número de deputados
Luís Montenegro
JSD - Juventude Social Democrata
João Pedro Louro
Partido Social Democrata

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