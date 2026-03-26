João Azevedo é o primeiro presidente da Câmara Municipal de Viseu a não ser do PSD ou do CDS.
João Azevedo é o primeiro presidente da Câmara Municipal de Viseu a não ser do PSD ou do CDS.FOTO: Maria João Gala / Arquivo DN
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João Azevedo: "O maior desafio é o PS ter uma narrativa que recolha novamente a confiança dos portugueses"

Anfitrião do Congresso do PS, depois de uma vitória histórica nas autárquicas, em Viseu, o presidente da Câmara fala ao DN da fragilidade e da força que vê no futuro socialista.
Vítor Moita Cordeiro
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