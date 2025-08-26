“Isto é vergonhoso”. Autarca e candidata de Vila Pouca de Aguiar diz que casa foi apedrejada

Ana Rita Dias, presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar e cabeça de lista do PSD àquela autarquia do distrito de Vila Real, denunciou esta terça-feira, 26 de agosto, que a sua casa foi apedrejada durante a noite e anunciou que apresentou queixa na GNR, garantindo que levará “até às últimas consequências o desfecho deste ato repugnante”.“Por volta das 23h15, enquanto me encontrava com a minha família na minha casa, esta foi alvo de apedrejamento. Durante quase um hora, ouvimos ruídos no telhado da nossa casa, estrondos fortes na porta que confronta diretamente com a rua, e frutas/pedras a cair no pátio interior da nossa casa”, descreveu nas redes sociais. “Procuramos os/as agressores/ras mas, como é de se esperar, os covardes que atacaram a minha casa e a minha família fugiram”, acrescentou, deixando uma pergunta: “Será mesmo necessário chegar a este nível?”.Contando que já vinha a ser alvo de “constantes ataques” nas redes sociais, Ana Rita Dias garante que vai “continuar a decepcionar” quem a “quer perturbar pela difamação, pelo medo e pela opressão”. “Não resulta. Continuo aqui. Com a mesma vontade, com a mesma convicção e sem medo de covardes que só sabem falar com máscaras de outros e que se escondem no bréu da noite para serem valentes e colocarem crianças (as minhas filhas) em pânico com atitudes infantis e medíocres”, diz, fazendo votos de uma “campanha limpa”. “Isto é vergonhoso para o aguiarenses”, remata.. Não se registaram feridos neste incidente, mas os danos “são significativos”, segundo uma nota da candidatura enviada à Lusa. A GNR confirmou à agência de notícias que uma patrulha se deslocou ao local e que fez o auto de notícia.O candidato pelo PS à Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Manuel Borges Machado, já veio manifestar o "total repúdio" pelo ato de vandalismo, demonstrou ainda apoio e disse esperar "que tudo seja rapidamente esclarecido". "Independentemente da sua origem, uma situação desta gravidade não pode ser ignorada", diz um comunicado do Movimento Aguiarense Independente.. Por este concelho do distrito de Vila Real, concorrem ainda às eleições autárquicas de 12 de outubro Sónia Macedo (CDU), José Diegas como independente e Jéssica Cruz (Chega).