Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Isaltino dispara contra "Andrézito" Ventura: "Pequeno ditador"
Foto: Leonardo Negrão
Política

Isaltino dispara contra "Andrézito" Ventura: "Pequeno ditador"

Autarca de Oeiras acusa líder do Chega de ser “excrescência do sistema partidário” e questiona origem do financiamento do partido.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

“Pequeno ditador”, “mentiroso e cobarde” e “monstrinho que representa o pior do sistema”: estas foram algumas das expressões usadas por Isaltino Morais, Presidente da Câmara de Oeiras e recandidato ao cargo, num vídeo publicado nas redes sociais na noite de sexta-feira, 19 de setembro, dirigido a André Ventura.

O vídeo arranca com Isaltino a retomar críticas feitas num debate televisivo e a acusar a “máquina de propaganda do Chega” de o atacar nas redes. No mesmo registo, o autarca afirma que Ventura “não é antissistema” e que foi “inventado no PSD pelo famoso grupo do ‘Tutti-Frutti’”, sugerindo até a alcunha “André Tutti-Frutti”.

O caso em questão, referido este ano pelo Ministério Público, envolve dezenas de arguidos do PS e do PSD por alegados esquemas de favores e favorecimentos em contratos públicos. Isaltino recordou também escutas citadas na investigação sobre episódios do passado, incluindo a frase atribuída ao antigo deputado Sérgio Azevedo e divulgada pela CNN Portugal: “Controlo o André Ventura, criei um Frankenstein. Depois das eleições, tenho de lhe pôr um açaime”.

Isaltino cita ainda expressões usadas no debate: “mente sem vergonha nenhuma e as pessoas acham que aquilo é talento”, “é a reencarnação do pior que o sistema tem” e descreve Ventura como “um agente corruptor do sistema pela forma como surgiu”.

O autarca também voltou a levantar dúvidas sobre as contas do Chega: “o Chega não mostra as suas contas, ninguém sabe de onde vem o dinheiro”, disse. E pediu que as autoridades judiciais investiguem a origem do financiamento e apurem “se há crimes associados”.

O vídeo surgiu após respostas de Ventura também nas redes sociais afirmando que, caso estivesse no poder, Isaltino estaria preso, algo que o Presidente da Câmara de Oeiras não deixou passar. "Ainda por cima, vens dizer que se fosses primeiro-ministro, prendias-me. Mau, és mesmo ditador. Assim se vê cair a máscara do democrata. Se fores primeiro-ministro, és tu que mandas prender? Se ganhares, acaba o Estado de Direito e a independência dos tribunais? Oiçam bem aquilo que diz o nosso pequeno ditador. Aquilo não são apenas ameaças a mim, são ameaças à nossa liberdade", alertou.

No fecho do vídeo, Isaltino repetiu o alerta contra o que definiu como ameaças à liberdade e concluiu: “Andrézito, não passas de um monstrinho que representa o pior do sistema. Mas sabes, antes de poderes pisar toda a gente, terás de bater de frente com todos que têm coragem de dizer o que és. És um mentiroso cobarde que enfrenta o povo rodeado de seguranças, que se faz de forte com os imigrantes, quando o polícia te protege. Mentiroso e cobarde, André. O populismo vai ter de enfrentar os democratas com coragem para te combater. Não passarás, Andrézito. Não passarás.

Isaltino dispara contra "Andrézito" Ventura: "Pequeno ditador"
"Governo Sombra" do Chega tem Rui Teixeira Santos na Economia e Finanças
Isaltino dispara contra "Andrézito" Ventura: "Pequeno ditador"
Isaltino Morais ao DN: "Não quero ter mais votos, prefiro ter oposição na câmara do que na rua"
André Ventura
Redes sociais
Eleições autárquicas
Isaltino Morais
Câmara Municipal de Oeiras
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt