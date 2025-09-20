Isaltino dispara contra "Andrézito" Ventura: "Pequeno ditador"

“Pequeno ditador”, “mentiroso e cobarde” e “monstrinho que representa o pior do sistema”: estas foram algumas das expressões usadas por Isaltino Morais, Presidente da Câmara de Oeiras e recandidato ao cargo, num vídeo publicado nas redes sociais na noite de sexta-feira, 19 de setembro, dirigido a André Ventura.O vídeo arranca com Isaltino a retomar críticas feitas num debate televisivo e a acusar a “máquina de propaganda do Chega” de o atacar nas redes. No mesmo registo, o autarca afirma que Ventura “não é antissistema” e que foi “inventado no PSD pelo famoso grupo do ‘Tutti-Frutti’”, sugerindo até a alcunha “André Tutti-Frutti”..O caso em questão, referido este ano pelo Ministério Público, envolve dezenas de arguidos do PS e do PSD por alegados esquemas de favores e favorecimentos em contratos públicos. Isaltino recordou também escutas citadas na investigação sobre episódios do passado, incluindo a frase atribuída ao antigo deputado Sérgio Azevedo e divulgada pela CNN Portugal: “Controlo o André Ventura, criei um Frankenstein. Depois das eleições, tenho de lhe pôr um açaime”.Isaltino cita ainda expressões usadas no debate: “mente sem vergonha nenhuma e as pessoas acham que aquilo é talento”, “é a reencarnação do pior que o sistema tem” e descreve Ventura como “um agente corruptor do sistema pela forma como surgiu”.O autarca também voltou a levantar dúvidas sobre as contas do Chega: “o Chega não mostra as suas contas, ninguém sabe de onde vem o dinheiro”, disse. E pediu que as autoridades judiciais investiguem a origem do financiamento e apurem “se há crimes associados”.O vídeo surgiu após respostas de Ventura também nas redes sociais afirmando que, caso estivesse no poder, Isaltino estaria preso, algo que o Presidente da Câmara de Oeiras não deixou passar. "Ainda por cima, vens dizer que se fosses primeiro-ministro, prendias-me. Mau, és mesmo ditador. Assim se vê cair a máscara do democrata. Se fores primeiro-ministro, és tu que mandas prender? Se ganhares, acaba o Estado de Direito e a independência dos tribunais? Oiçam bem aquilo que diz o nosso pequeno ditador. Aquilo não são apenas ameaças a mim, são ameaças à nossa liberdade", alertou. No fecho do vídeo, Isaltino repetiu o alerta contra o que definiu como ameaças à liberdade e concluiu: “Andrézito, não passas de um monstrinho que representa o pior do sistema. Mas sabes, antes de poderes pisar toda a gente, terás de bater de frente com todos que têm coragem de dizer o que és. És um mentiroso cobarde que enfrenta o povo rodeado de seguranças, que se faz de forte com os imigrantes, quando o polícia te protege. Mentiroso e cobarde, André. O populismo vai ter de enfrentar os democratas com coragem para te combater. Não passarás, Andrézito. Não passarás.”."Governo Sombra" do Chega tem Rui Teixeira Santos na Economia e Finanças.Isaltino Morais ao DN: "Não quero ter mais votos, prefiro ter oposição na câmara do que na rua"