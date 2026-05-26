Isabel Mendes Lopes: “Receio as contrapartidas que o Governo dará ao Chega para aprovar o Pacote Laboral”
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

Isabel Mendes Lopes: “Receio as contrapartidas que o Governo dará ao Chega para aprovar o Pacote Laboral”

Há um ano, nas últimas legislativas, o Livre passou de quatro para seis deputados, num contraciclo com a tendência que se vê à esquerda. Em entrevista, líder parlamentar revela inquietações do partido
Vítor Moita Cordeiro
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