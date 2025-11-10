Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Isabel Ferreira, autarca de Bragança, é mandatária local de António José Seguro

Candidato socialista à presidência da República apresentou mais nomes associados à sua lista e privilegiará visitas ao Norte, Minho e Interior.
António José Seguro vai passar o dia desta terça-feira, 11 de novembro, em Bragança e anunciou que Isabel Ferreira é a mandatária regional no distrito. A autarca foi eleita pelo PS a 12 de outubro, correspondendo a uma das grandes surpresas da noite autárquica. Declarando-se como uma mulher independente, mas que tem vindo a ser requisitada pelo PS, primeiro como secretária de Estado, agora como autarca em Bragança, a cientista irá acompanhar Seguro pelo distrito.

Ao Diário de Notícias foi ainda divulgado que Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho desde 2017, é mandatário de Seguro em Braga, círculo pelo qual o ex-secretário-geral socialista já foi eleito para o Parlamento e que concentra atenções da sua campanha para as Presidenciais.

A cidadã Teresa Albuquerque é a mandatária no distrito de Vila Real e destaca-se na gestão cultural, com colaborações nacionais e europeias.

Todas estas são regiões importantes para Seguro, que sabe como as Federações do PS valorizaram a sua corrida e que um nome mais ao centro poderá galvanizar o eleitorado destes mesmos pontos de Portugal.

Seguro tem também uma nova imagem de campanha. Pelo que o DN pôde saber, o verde representa a esperança, mas também segurança e estabilidade, como se pode perceber pelo slogan "Futuro Seguro."

