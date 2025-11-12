Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Congresso vai agora ser marcado e Inês de Sousa Real enfrenta críticas.
Congresso vai agora ser marcado e Inês de Sousa Real enfrenta críticas.Foto: Manuel de Almeida/Lusa
Política

Inês Sousa Real recandidata-se à liderança do PAN: congresso que era pedido gera agora críticas

Deputada única e porta-voz do PAN cumpre pedido dos membros, mas ouve protestos por avançar com reunião fora da Comissão Política.
Congresso
Coimbra
Inês Sousa Real
Comissão política
Pessoas-Animais-Natureza
